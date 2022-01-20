Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД России.
В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы рассмотрят ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает «РИА Новости».
По данным ТАСС, Токарева поместили в изолятор временного содержания.
Чиновника задержали вчера в качестве подозреваемого по делу о коррупции. СМИ уточняли, что уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.
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