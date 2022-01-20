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Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

20:27, 20.01.2022
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД России.

В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы рассмотрят ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает «РИА Новости».

Фото: mintrans.gov.ru

По данным ТАСС, Токарева поместили в изолятор временного содержания.

Чиновника задержали вчера в качестве подозреваемого по делу о коррупции. СМИ уточняли, что уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.

Татьяна Леухина
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