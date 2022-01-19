Замглавы Минтранса Токарева задержали по делу о коррупции
Заместителя главы Минтранса Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Его задержали в качестве подозреваемого. Уголовное дело не связано с работой в ведомстве.
— Оно относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании «Спецтрансстрой, — приводит ТАСС слова источника.
По данным СМИ, Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.
Токарева назначили на пост заместителя главы Минтранса России в 2018 году.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым