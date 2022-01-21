Врач-инфекционист Поздняков: в случае «омикрона» схема лечения COVID-19 не меняется

Фото: Максим Платонов

В случае заражения «омикроном» схема лечения коронавируса остается той же, как и при других штаммах. Об этом рассказал врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, чаще всего зараженные переносят «омикрон» в легкой форме. В таких случаях используется симптоматическая терапия — обильное питье, диета, режим и т.д. В более тяжелых случаях в схему лечения добавляются местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты и др.

Фото: Максим Платонов

Эксперт добавил, что в целом изменения в терапевтической тактике от штамма не зависят, передает «РИА Новости».

Вчера замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что сообщений о том, что кто-то перенес «омикрон» дважды, не было.

Диана Жиленкова