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В России выявили 1 682 случая «омикрона»

14:44, 18.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 1 682 случая «омикрона»
Фото: realnoevremya.ru

В России выявили уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом, но их значительно больше, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию», — приводит слова Голиковой «РИА Новости».

Результаты секвенирования позволяют спрогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и то, какие регионы будут охвачены им в ближайшее время, сказала она

На утро вторника случаи «омикрона» зарегистрировали практически в половине регионов России — в 42.

Фото: realnoevremya.ru

Голикова возглавит специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса. Группа будет круглосуточно на связи с регионами и всеми заинтересованными органами и организациями.

Сегодня в России сократили сроки карантина для заболевших коронавирусом с 14 до 7 дней.

Маргарита Головатенко
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