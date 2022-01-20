Эксперт Роспотребнадзора: сообщений о том, что кто-то перенес «омикрон» дважды, не было
Пока сообщений о том, что кто-то перенес «омикрон» дважды, не было. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
При этом вероятность заразиться «омикроном» после того, как человек переболел другим вариантом, например «дельтой», составляет 15-20%, сообщили специалисты ЮАР. Ранее вероятность повторно заразиться COVID-19 составляла менее 1-2%.
— О том, можно ли повторно заболеть опять «омикроном», судить пока рано. Слишком мало времени прошло и наблюдений мало. Пока об этом никто не сообщал, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина вчера рассказала, как нужно лечиться при первых признаках заражения омикрон-штаммом COVID-19.
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