Ученые решили не переводить стрелки «Часов Судного дня»

Ученые-атомщики решили не переводить стрелки символических «Часов Судного дня». Они по-прежнему показывают 100 секунд до «ядерной полуночи».

Стрелки «Часов Судного дня» остаются на 23:58:20 второй год подряд.

“Today, the members of the Science and Security Board find the world to be no safer than it was last year at this time and therefore has decided to set the #DoomsdayClock once again at 100 seconds to midnight.” — @RachelBronson1, Bulletin President & CEO https://t.co/oA31lHsPxL pic.twitter.com/RqHVezJ36Q