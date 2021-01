Стрелки часов Судного дня оставили на ста секундах от полуночи

Стрелки часов Судного дня, символизирующих угрозу глобальной катастрофы, остались на том же месте. До ядерной полуночи, как и в прошлом году, осталось 100 секунд.

На часах по-прежнему 23:58:20.



Пандемия коронавируса стала тревожным сигналом и свидетельством того, что правительства стран и международные организации не готовы своевременно реагировать на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата, отметила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

“Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. It is 100 seconds to midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists #DoomsdayClock https://t.co/Vn178C3EPM pic.twitter.com/cQtNgWRt3h