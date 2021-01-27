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Стрелки часов Судного дня оставили на ста секундах от полуночи

18:40, 27.01.2021
Стрелки часов Судного дня оставили на ста секундах от полуночи
Фото: twitter.com/BulletinAtomic

Стрелки часов Судного дня, символизирующих угрозу глобальной катастрофы, остались на том же месте. До ядерной полуночи, как и в прошлом году, осталось 100 секунд.

На часах по-прежнему 23:58:20.

Пандемия коронавируса стала тревожным сигналом и свидетельством того, что правительства стран и международные организации не готовы своевременно реагировать на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата, отметила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

В прошлом году стрелки перевели на 20 секунд вперед. Часы никогда не были так близко к полуночи. Первоначально часы были установлены на 23:53. Более всего стрелки были удалены от полуночи в 1991 году, после окончания холодной войны. Тогда они показывали 23:43.

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