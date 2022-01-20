Сборная России по женскому футболу поздравила с дебютом в «Челси» Алсу Абдуллину
Сборная России по футболу поздравила уроженку Татарстана, футболистку Алсу Абдуллину с дебютным матчем в лондонском женском клубе «Челси».
«С дебютом, Алсу», — говорится в сообщении в twitter-аккаунте команды.
20-летняя спортсменка накануне вышла на замену в матче четвертьфинала женского Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» и отыграла на нем около 15 минут.
С дебютом, Алсу @ChelseaFCW pic.twitter.com/2GWhQLDDxh— Сборная России (@TeamRussia) January 20, 2022
Абдуллина перешла в «Челси» в декабре прошлого года. Контракт с ней был подписан на два с половиной года. Выступает она под номером 27.
Футболистка родилась в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана. Свои первые шаги в футболе она сделала в местной спортивной школе «Барс». Подробнее о том, почему девушка выбрала футбол, читайте в интервью «Реального времени».
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