Сборная России по женскому футболу поздравила с дебютом в «Челси» Алсу Абдуллину

Сборная России по футболу поздравила уроженку Татарстана, футболистку Алсу Абдуллину с дебютным матчем в лондонском женском клубе «Челси».

«С дебютом, Алсу», — говорится в сообщении в twitter-аккаунте команды.

20-летняя спортсменка накануне вышла на замену в матче четвертьфинала женского Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» и отыграла на нем около 15 минут.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре прошлого года. Контракт с ней был подписан на два с половиной года. Выступает она под номером 27.

Футболистка родилась в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана. Свои первые шаги в футболе она сделала в местной спортивной школе «Барс». Подробнее о том, почему девушка выбрала футбол, читайте в интервью «Реального времени».

Дарья Акимова