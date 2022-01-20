В Челнах по решению суда закрыли здание Ледового дворца

Здание Ледового дворца в Набережных Челнах опечатали судебные приставы — со вчерашнего дня закрыты все входы в здание, на телефонные звонки никто не отвечает, сообщили «Челнинские известия».



Вопрос о том, где будут проходить тренировки ХК «Челны», в настоящее время решается. Занятия по хоккею и фигурному катанию для детей будут проходит в двух других крытых аренах — в поселке ЗЯБ и на улице 40 лет Победы.

Согласно информации источника, здание закрыли в связи с нарушениями пожарной безопасности. «Ледовый — не частная лавочка. Сроки работ, кто их будет выполнять, в ледовом не курируют. А после публикаций в прессе было ясно, что ледовый должен быть закрыт», — сказал собеседник издания.

На днях мэр Челнов Наиль Магдеев сообщал, что на капитальный ремонт Ледового дворца из городского бюджета направят 72 миллиона рублей — в первую очередь как раз планировалось заняться системой пожаротушения и дымоудаления. Магдеев говорил ,что системы исправны, а ремонт необходим, поскольку здание старое.

Маргарита Головатенко