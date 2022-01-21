В Казани водитель-курьер может зарабатывать до 100 тысяч рублей — это мало или много?

В Казани водитель-курьер может заработать до 100 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. При этом средняя зарплата курьеров в городе составляет 48 тысяч рублей.

От 55 до 100 тысяч рублей, и это максимум, готовы предложить тем кандидатам, у которых имеется опыт работы от двух лет и навык доставки большого количества товаров.

Минимальный заработок составляет от 28 до 35 тысяч рублей. Для этого требуются водительские права категории В, знание основных технических характеристик автомобиля, правил дорожного движения, стаж вождения от одного года, и желательно наличие собственного автомобиля.

От 35 до 40 тысяч рублей могут получить соискатели с наличием водительской медицинской справки, навыками работы с кассовым терминалом, знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации, опытом вождения от трех лет и работы от шести месяцев, от 40 до 55 тысяч рублей — соискатели, обладающие знанием делового этикета и опытом работы от года.

Среди должностных обязанностей водителя-курьера — доставка вовремя заказов из интернет-магазинов клиентам, прием у них отправлений, работа с кассой и банковским терминалом, в мобильном приложении для курьеров, оформление сопроводительной документации и ведение отчетов о выполненной работе. Согласно среднему портрету соискателя по городу, это мужчины в возрасте около 38 лет, 75% имеют среднее профессиональное образование, 92% на момент размещения резюме находились без работы, средний срок на последнем месте работы составлял один год. К переезду в другой город готовы только 7%.

Фото: syl.ru

100 тысяч рублей — это:

$1300,9, или €1147, — по курсу ЦБ на сегодня.

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Дарья Акимова