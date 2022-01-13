В Казани транспортным предприятиям не хватает 716 водителей
В Казани транспортным предприятиям не хватает 716 водителей. Об этом сообщил глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.
Сейчас переобучиться на водителя автобуса можно за 2,5 месяца. Обучение проходит на автодромах муниципальных автотранспортных предприятий (Крылова, 3, Восстания, 108а).
По словам Темлякова, средняя зарплата водителя автобуса в Казани сейчас 63 тыс. рублей. Чаще всего ими становятся мужчины, но в 2021 году к работе начали приступать и женщины. Также обучение проходят и кондуктора.
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