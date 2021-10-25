Исследование: за год в Казани спрос на курьеров вырос более чем в 5 раз

За последний год в столице Татарстана спрос на курьеров вырос в 5,1 раза, а за октябрь — на 21%. Самое высокое заработное предложение для пешего курьера составляет 50 000 руб, для водителя-курьера — 87 000 руб. В среднем они могут получать 32 000 и 48 000 руб соответственно. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob.

По результатам анализа динамики спроса и зарплатных предложений на рынке труда в сфере курьерской доставки было установлено, что самые желанные сотрудники во время локдауна — это курьеры. Помимо Казани, самый большой прирост вакансий в этом месяце также произошел в Воронеже (+29%), Волгограде (+28%), Москве (+18%), Екатеринбурге (+19%) и Санкт-Петербурге (+13%).

Фото: Максим Платонов

В этом месяце сервис публиковал результаты исследований, согласно которым каждый второй казанец выступил против новых антиковидных мер в городе.



Недавно аналитики hh.ru заявляли, что с 8 по 12 октября спрос на курьеров в Татарстане вырос втрое. Больше всего было предложений по доставке еды и непродовольственных товаров.



Диана Жиленкова