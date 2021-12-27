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В Татарстане средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей

16:13, 27.12.2021
В Татарстане средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по итогам 2021 года средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на своей пресс-конференции.

Со стороны государства на федеральном и региональном уровнях оказываются значительные меры поддержки семьям с детьми, добавил он. Также в республике удалось стабилизировать уровень безработицы, а также снизить напряженность на рынке труда.

В Татарстане численность населения превысила 4 млн человек. До этого в республике проживало 3,8—3,9 млн.

Все подробности с пресс-конференции президента республики — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан

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