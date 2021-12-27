В Татарстане средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей

В Татарстане по итогам 2021 года средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на своей пресс-конференции.

Со стороны государства на федеральном и региональном уровнях оказываются значительные меры поддержки семьям с детьми, добавил он. Также в республике удалось стабилизировать уровень безработицы, а также снизить напряженность на рынке труда.

В Татарстане численность населения превысила 4 млн человек. До этого в республике проживало 3,8—3,9 млн.

Все подробности с пресс-конференции президента республики — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина