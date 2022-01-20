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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -8 градусов

05:26, 20.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 20 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах туман.

Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -4 до -6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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