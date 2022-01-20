В Казани из-за обрыва провода на улице Минской приостановили движение трамваев №5 и №5а

В Казани на улице Минской произошел обрыв провода, в результате чего на участке от улицы Глазунова до Академика Арбузова приостановлено движение трамваев №5 и №5а. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Как сообщили на предприятии, причиной стал проезд негабаритного транспортного средства. Сейчас на месте работают специалисты. Движение организовано по маршруту улица Халитова — улица Глазунова (через железнодорожный вокзал). Пассажиров призвали учитывать информацию о происшествии.

Фото: kzn.ru

В прошлом месяце на улице Технической также произошел обрыв провода, в связи с чем было ограничено движение трамваев №5 и №5а. Движение организовали по маршруту ж/д вокзал — улица Глазунова.



Диана Жиленкова