Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении»

Стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Это было сделано в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний.

Теперь сервису необходимо разместить на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи, создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо, передает «РИА Новости».

Сервис Spotify появился в России в июле 2020 года. С 1 января 2022 года в стране начал действовать закон о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в стране. Это касается: Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord, Pinterest и Twitch. На прошлой неделе кабинет на сайте Роскомнадзора зарегистрировала Apple.

Татьяна Леухина