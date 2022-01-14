Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Это было сделано в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний.

Пока корпорация не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиала, не открыла представительства или не учредила российское юридическое лицо.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России с 1 января начал действовать закон о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в стране. В перечне компании, которые должны это сделать: Google, Apple , Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

В среду стало известно, что компании Google, Facebook и WhatsApp оплатили в России штрафы на сумму 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян на территории страны.



Татьяна Леухина