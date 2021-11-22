Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных IT-компаний открыть филиалы в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор обязал 13 зарубежных интернет-компании открыть офисы в России. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В него попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

10 ноября Роскомнадзор направил в Netflix запрос для его включения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). А в конце октября ведомство внесло в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу Livejournal. Ранее туда попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Татьяна Леухина