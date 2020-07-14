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Приложение Spotify стало доступно в России

19:10, 14.07.2020
Приложение Spotify стало доступно в России
Фото: «Пиксабей»

В App Store и Play Market, действующих на территории России, стало доступно приложение Spotify.

Пока на официальном сайте Spotify сказано, что сервис недоступен в России. Однако, как сообщает «Медуза», пользователи как айфонов, так и гаджетов на «Андроиде» уже успешно им пользуются.

Spotify не говорил официально о запуске в России.

Ранее Amazon запретила сотрудникам устанавливать TikTok.

Справка

Spotify — сервис, позволяющий легально и бесплатно прослушивать аудиозаписи музыкальных исполнителей, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

ТехнологииIT
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