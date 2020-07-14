Приложение Spotify стало доступно в России
В App Store и Play Market, действующих на территории России, стало доступно приложение Spotify.
Пока на официальном сайте Spotify сказано, что сервис недоступен в России. Однако, как сообщает «Медуза», пользователи как айфонов, так и гаджетов на «Андроиде» уже успешно им пользуются.
Spotify не говорил официально о запуске в России.
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Справка
Spotify — сервис, позволяющий легально и бесплатно прослушивать аудиозаписи музыкальных исполнителей, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.
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