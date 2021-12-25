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Володин рассказал о 10 наиболее важных законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года

15:53, 25.12.2021 1
Володин рассказал о 10 наиболее важных законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года
Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о наиболее значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Этим он поделился в своем телеграм-канале.

Среди них законы о требовании к иностранным ИТ-компаниям открывать представительства в России, налоговый вычет на спорт, увеличение материнского капитала, выплаты на детей до трех лет, защита животных, ограничение выдачи необеспеченных потребкредитов и займов, защита прав граждан, не желающих проходить биометрию.

Помимо этого, на страховые и социальные пенсии по инвалидности и соцдоплаты не нужно будет писать заявление.

Накануне стало известно, что Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мототранспортных средств.

Дарья Акимова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:07
    Я бы простил все необеспеченные кредиты, для банков это небольшие суммы, а вот для граждан огромная польза и радость. Наученные горьким опытом граждане больше бы не брали не обеспеченные кредиты.
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