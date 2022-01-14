В Татарстане подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год

Фото: Миндортранс РТ

В Татарстане подвели итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год, об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.



За прошедший год на региональных дорогах и в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской англомерациях провели мероприятия по обустройству объектов безопасности.

Так, оборудовали восемь светофорных объектов — например, в Казани на улицах Рауиса Гареева, Гладилова, Поперечно-Базарная. Оборудовали и 91 искусственную неровность: в Набережных Челнах на улице Шамиля Усманова, в Казани на улице Магистральная.

Обустроены 37 195 погонных метров тротуаров и пешеходных дорожек, 6 303 погонных метров освещения, обустроены 177 пешеходных переходов.

Еще построены 76 остановочных площадок для маршрутных автобусов. Так, автобусные остановки появились на региональных дорогах: Казань — Шемордан в Пестречинском районе, Заинск — Сухарево в Нижнекамском районе, Бавлы — Октябрьский в Бавлинском районе, Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском районе.

Фото: kzn.ru

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирована до 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что этот проект может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств.

Маргарита Головатенко