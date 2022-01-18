Сбережения жителей Татарстана в банках достигли 712 миллиардов рублей — это много или мало?
По состоянию на 1 декабря 2021 года жители Татарстана хранят на вкладах почти 712 млрд рублей. Такие данные предоставила пресс-служба Нацбанка РТ. За год эта сумма выросла на 10,8%.
По словам управляющего Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина, подобное увеличение объема связано с тем, что банковские вклады остаются доступным инструментом сбережения, а интерес к ним поддерживают растущие ставки по процентам.
В основном татарстанцы предпочитают вклады в рублях. Их доля составила 84,2% от общего объема денежных средств, привлеченных банками в республике, или 599,3 млрд рублей. В иностранной валюте граждане хранят сумму, эквивалентную 112,6 млрд рублей. За год она увеличилась почти на 22,1%.
Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане по состоянию на 1 декабря 2021 года достиг 534 млрд рублей и увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичной датой позапрошлого года, на счетах индивидуальных предпринимателей вырос на 19,6%, до 21,4 млрд рублей, организаций — на 3,3%, до 265,9 млрд рублей.
712 миллиардов рублей сбережений на вкладах — это:
- $9,3 млрд, или €8,1 млрд, — по курсу ЦБ на сегодня.
- На 9 млрд рублей больше, чем аналогичная сумма вкладов на 1 ноября 2021 года — тогда у татарстанцев в банках лежало 703 млрд рублей.
- В 13,9 раза больше объема средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Татарстане, — на 1 октября 2021 года он составил 51,7 млрд рублей.
- На 373,8 млрд рублей больше, чем портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане на 1 ноября 2021 года — тогда он приблизился к отметке 338,2 млрд рублей.
- В 2,3 раза больше прогнозируемого общего объема доходов бюджета Татарстана на 2022 год — была утверждена сумма в 300,032 млрд рублей.
- В 1,9 раза меньше суммы, на которую за 2022 год могут вырасти сбережения россиян на вкладах — до 1,4 трлн рублей.
- 46-я часть суммы, которая хранится на счетах и депозитах у россиян — по данным Банка России, там находится 33,2 трлн рублей.
- В 10,5 раза больше, чем объем банковских вкладов в соседней с Татарстаном Марий Эл — здесь жители на 1 января 2021 года хранили в банках 67,6 млрд рублей.
- На 89,7 млрд рублей больше, чем сумма средств в банках у жителей Нижегородской области — там на 1 января 2021 года объем вкладов был равен 622,3 млрд рублей.
- На почти такую же сумму российское правительство увеличило государственную программу развития Крыма до 2025 года.
- В 2,6 раза больше, чем выделил Минфин РФ в 2010—2021 годах на выплаты населению по компенсации вкладов, замороженных в Сбербанке СССР в 1991 году, — это 270 млрд рублей.
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