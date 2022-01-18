Сбережения жителей Татарстана в банках достигли 712 миллиардов рублей — это много или мало?

По состоянию на 1 декабря 2021 года жители Татарстана хранят на вкладах почти 712 млрд рублей. Такие данные предоставила пресс-служба Нацбанка РТ. За год эта сумма выросла на 10,8%.

По словам управляющего Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина, подобное увеличение объема связано с тем, что банковские вклады остаются доступным инструментом сбережения, а интерес к ним поддерживают растущие ставки по процентам.

В основном татарстанцы предпочитают вклады в рублях. Их доля составила 84,2% от общего объема денежных средств, привлеченных банками в республике, или 599,3 млрд рублей. В иностранной валюте граждане хранят сумму, эквивалентную 112,6 млрд рублей. За год она увеличилась почти на 22,1%.

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане по состоянию на 1 декабря 2021 года достиг 534 млрд рублей и увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичной датой позапрошлого года, на счетах индивидуальных предпринимателей вырос на 19,6%, до 21,4 млрд рублей, организаций — на 3,3%, до 265,9 млрд рублей.



Фото: profile.ru

712 миллиардов рублей сбережений на вкладах — это:

$9,3 млрд, или €8,1 млрд, — по курсу ЦБ на сегодня.

На 9 млрд рублей больше , чем аналогичная сумма вкладов на 1 ноября 2021 года — тогда у татарстанцев в банках лежало 703 млрд рублей.

, чем аналогичная сумма вкладов на 1 ноября 2021 года — тогда у татарстанцев в банках лежало 703 млрд рублей. В 13,9 раза больше объема средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Татарстане, — на 1 октября 2021 года он составил 51,7 млрд рублей.

объема средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Татарстане, — на 1 октября 2021 года он составил 51,7 млрд рублей. На 373,8 млрд рублей больше , чем портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане на 1 ноября 2021 года — тогда он приблизился к отметке 338,2 млрд рублей.

, чем портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане на 1 ноября 2021 года — тогда он приблизился к отметке 338,2 млрд рублей. В 2,3 раза больше прогнозируемого общего объема доходов бюджета Татарстана на 2022 год — была утверждена сумма в 300,032 млрд рублей.

прогнозируемого общего объема доходов бюджета Татарстана на 2022 год — была утверждена сумма в 300,032 млрд рублей. В 1,9 раза меньше суммы, на которую за 2022 год могут вырасти сбережения россиян на вкладах — до 1,4 трлн рублей.

суммы, на которую за 2022 год могут вырасти сбережения россиян на вкладах — до 1,4 трлн рублей. 46-я часть суммы , которая хранится на счетах и депозитах у россиян — по данным Банка России, там находится 33,2 трлн рублей.

, которая хранится на счетах и депозитах у россиян — по данным Банка России, там находится 33,2 трлн рублей. В 10,5 раза больше , чем объем банковских вкладов в соседней с Татарстаном Марий Эл — здесь жители на 1 января 2021 года хранили в банках 67,6 млрд рублей.

, чем объем банковских вкладов в соседней с Татарстаном Марий Эл — здесь жители на 1 января 2021 года хранили в банках 67,6 млрд рублей. На 89,7 млрд рублей больше , чем сумма средств в банках у жителей Нижегородской области — там на 1 января 2021 года объем вкладов был равен 622,3 млрд рублей.

, чем сумма средств в банках у жителей Нижегородской области — там на 1 января 2021 года объем вкладов был равен 622,3 млрд рублей. На почти такую же сумму российское правительство увеличило государственную программу развития Крыма до 2025 года.

российское правительство увеличило государственную программу развития Крыма до 2025 года. В 2,6 раза больше , чем выделил Минфин РФ в 2010—2021 годах на выплаты населению по компенсации вкладов, замороженных в Сбербанке СССР в 1991 году, — это 270 млрд рублей.

Дарья Акимова