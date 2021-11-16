Объем «раскрытых» счетов эскроу в Татарстане превысил 32 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 октября 2021 года объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил 51,7 млрд рублей. В целом с начала года количество счетов эскроу возросло на более чем 43%, а объем средств на них — на 57,7%.

Кроме того, на погашение кредитов застройщиков со счетов эскроу перечислили или направили порядка 32,7 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в начале года. А количество «раскрытых» счетов эскроу увеличилось в 3,8 раза и составило почти 9 тысяч, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 сентября в республике объем средств участников долевого строительства на счетах эскроу составил 50,8 млрд рублей. А объем «раскрытых» счетов эскроу в Татарстане превысил 28 млрд рублей.

Диана Жиленкова