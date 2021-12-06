Сумма сбережений татарстанцев на банковских счетах достигла 703 млрд рублей

Жители Татарстана хранят во вкладах 703,4 млрд рублей с учетом средств на счетах эскроу, таковы данные Банка России по состоянию на 1 ноября. За год сумма выросла на 7,1%.



В регионе по-прежнему предпочитают рублевые вклады — их доля на начало ноября составила 86,2% от общего объема средств физлиц, или 606,4 млрд рублей (+9,3% за год). Вклады в иностранной валюте сократились на 4,7% за год, до суммы, эквивалентной 97,0 млрд рублей.

В Татарстане объем средств юридических лиц по состоянию на 1 ноября вырос на 39,1% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достиг 528,4 млрд рублей. Объем средств на депозитах индивидуальных предпринимателей вырос на 13,8%, до 20,6 млрд рублей, а средства на счетах организаций сократились на 3,8%, до 240,1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в первом полугодии текущего года размер страховых выплат составил 7,8 млрд рублей. Это на 36,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Маргарита Головатенко