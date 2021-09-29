Вступивший в должность глава Мордовии Здунов отправил правительство в отставку

Вступивший в должность главы Мордовии сегодня Артем Здунов подписал указ о сложении правительством региона своих полномочий, сообщает пресс-служба главы республики.



«В соответствии со статьей 96 Конституции Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия должно сложить свои полномочия, при этом продолжить выполнение своих обязанностей до сформирования нового состава», — сказано в сообщении.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Фото: realnoevremya.ru

Избранный на выборах главой Мордовии Артем Здунов сегодня принес присягу и вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в Саранске, в здании республиканского Дворца культуры.

Напомним, по результатам голосования Здунов, занимавший до этого пост врио главы региона, набрал 78,26% голосов. Представитель КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48%, Евгений Тюрин от ЛДПР — 6,21% голосов, Алексей Лемкин от «Партии пенсионеров» — 2,64%.



После выборов Здунов заявил, что в планах реализация большой программы, нацеленной на повышение благосостояния всех жителей Мордовии. «Для этого есть конкретные инструменты и индивидуальная программа развития», — уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин назначил Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года. С октября 2014-го по февраль 2018 года он занимал пост министра экономики Татарстана.

Маргарита Головатенко