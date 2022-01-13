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За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4,5 тысячи человек

12:15, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4,5 тысячи человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 306 478 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

По данным ведомства, за сутки от COVID-19 вакцинировались 4 502 татарстанца. Полный курс вакцинации завершил 1 866 321 житель республики.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в Нижнекамске 13 и 14 января развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.

За последние сутки в РТ выявили 107 случаев заражения коронавирусом, из них 8 — завозные, остальные контактные. 33 человека госпитализированы, 74 — получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 958 случаев COVID-19.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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