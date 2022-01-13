За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4,5 тысячи человек
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 306 478 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.
По данным ведомства, за сутки от COVID-19 вакцинировались 4 502 татарстанца. Полный курс вакцинации завершил 1 866 321 житель республики.
Вчера сообщалось, что в Нижнекамске 13 и 14 января развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.
За последние сутки в РТ выявили 107 случаев заражения коронавирусом, из них 8 — завозные, остальные контактные. 33 человека госпитализированы, 74 — получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 958 случаев COVID-19.
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