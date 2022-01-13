В Татарстане за сутки зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом, из них 8 — завозные, остальные контактные, сообщает республиканский оперштаб.
33 человека госпитализированы, 74 — получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 958 случаев COVID-19.
За минувшие сутки в республике выздоровел 131 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 37 355 человек.
Умерли за весь период 1 506 заболевших, в том числе пять — за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане подтвердились 102 случая коронавируса.
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