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В Татарстане за сутки зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом

12:01, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом, из них 8 — завозные, остальные контактные, сообщает республиканский оперштаб.

33 человека госпитализированы, 74 — получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 958 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в республике выздоровел 131 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 37 355 человек.

Умерли за весь период 1 506 заболевших, в том числе пять — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 102 случая коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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