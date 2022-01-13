Бастрыкин о массовых убийствах в школах: в ходе гибридной войны молодежи извне навязывают «псевдоистины»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что причины массовых убийств в учебных заведениях кроются в проблеме ценностей.



«Если посмотреть на то, какая продукция к нам поступает извне, то ее влияние очевидно. В ней прослеживаются чуждые нам идеалы и ориентиры, стремление достичь цели, невзирая на нормы морали и закона, абсолютизировать свободу личности, противопоставляя ее другим ценностям», — сказал он «РИА Новости».

Молодежи в ходе гибридной войны навязывают «псевдоистины» — ими пропитаны, например, фильмы, и подобные идеи легко «поглощает» молодежь, сказал Бастрыкин, заключив, что «проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы».

Сегодня Бастрыкин предложил вернуть МВД из Росгвардии полномочия контроля за оборотом оружия и патронов. Причиной стали ряд резонансных происшествий в учебных заведениях страны.

Глава СК РФ сообщил, что Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, признали вменяемым.

Также Бастрыкин объяснил, что по итогам первой экспертизы Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, был признан невменяемым в связи с тем, не было учтено влияние субкультуры «колумбайн».

Маргарита Головатенко