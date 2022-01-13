Новости происшествий

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров признан вменяемым

10:31, 13.01.2022
Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров признан вменяемым
Фото: realnoevremya.ru

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете признали вменяемым, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал он РИА Новости, напомнив, что СК продолжает расследование дела о массовом убийстве.

Фото: sledcom.ru

Студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета в сентябре 2021 года. Тогда пострадали более 40 человек, семь из них направили на лечение в Москву. Шесть человек погибли.

В начале декабря Дзержинский районный суд продлил арест Бекмансурову. Заседание проходило без личного участия обвиняемого.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также