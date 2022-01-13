Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров признан вменяемым

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете признали вменяемым, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал он РИА Новости, напомнив, что СК продолжает расследование дела о массовом убийстве.

Фото: sledcom.ru

Студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета в сентябре 2021 года. Тогда пострадали более 40 человек, семь из них направили на лечение в Москву. Шесть человек погибли.

В начале декабря Дзержинский районный суд продлил арест Бекмансурову. Заседание проходило без личного участия обвиняемого.

Маргарита Головатенко