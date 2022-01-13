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Глава СК России предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

10:07, 13.01.2022
Глава СК России предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД из Росгвардии полномочия контроля за оборотом оружия и патронов. Причиной стали ряд резонансных происшествий в учебных заведениях страны.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — передает слова Бастрыкина «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее глава Следкома выступил с другой инициативой: он предложил модернизировать миграционные процессы для борьбы с растущей преступностью среди трудовых мигрантов в стране. По словам Бастрыкина, в основном преступления совершают молодые люди из центральноазиатских республик.

Диана Жиленкова
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