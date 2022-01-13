В Следкоме объяснили, почему первая экспертиза признала Ильназа Галявиева невменяемым

Фото: Ирина Плотникова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил, почему по итогам первой экспертизы Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, был признан невменяемым. По его словам, не было учтено влияние субкультуры «колумбайн».

— Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи, — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».



Фото: Ирина Плотникова

В ходе следствия собрали материалы об особенностях этой субкультуры, отметил глава СК, а к проведению повторной экспертизы привлекли ведущих ученых в области психиатрии.

— В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела как в момент совершения преступления, так и на данный момент, — добавил глава СК.

В декабре прошлого года Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Ему грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь (на нее в России действует мораторий, — прим. ред.).

Недавно Галявиеву продлили арест до 11 апреля 2022 года. Он заявил, что готовил нападение самостоятельно. Также он признался, что выбрал это учебное заведение исключительно по причине того, что ранее учился в этой школе и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия.