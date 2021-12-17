Ильназ Галявиев о нападении на гимназию №175: «Я делал все сам»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев опроверг версии, что его могли направлять иные лица. «Я один совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам», — заявил он журналисту «Реального времени» накануне в Приволжском райсуде Казани.



Напомним, вчера казанский суд продлил до 11 апреля арест обвиняемого в убийстве девяти человек, покушении на других учеников и сотрудников учебного заведения, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и самодельного взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении имущества гимназии.

На заседании Галявиев подтвердил — вину признает в полном объеме. Против продления срока в СИЗО он не возражал.

Другие подробности заседания и краткий видеокомментарий от обвиняемого — в материале «Реального времени».