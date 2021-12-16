В Казани продлили арест Ильназу Галявиеву

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

До 11 апреля 2022 года в СИЗО останется 20-летний обвиняемый в изготовлении самодельного взрывного устройства и расстреле казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев. Только что Приволжский райсуд Казани удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, передает с места журналист «Реального времени».



На заседании свое ходатайство поддержал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Лавров.

Сам обвиняемый против продления ареста не возражал, подтвердил — вину полностью признает.

Прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов назвал ходатайство следствия обоснованным.

Напомним, на днях сотрудники Главного следственного управлении СКР предъявили «стрелку» окончательное обвинение. Кроме убийства девяти человек, ему предъявили покушение на убийство учащихся и педагогов гимназии, изготовление и хранение взрывного устройства и взрывчатых веществ, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Причиной трагедии 11 мая 2021 года силовики считают «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», с которыми тот напрямую не общался — «почерпнул сведения из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».

В последний раз меру пресечения фигуранту продлевал московский суд в октябре, когда тот проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

За обеспечением порядка на заседании следили больше десятка приставов, сотрудников ОМОНа и полиции. Двое конвоиров оставались с Галявиевым в камере.