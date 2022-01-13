За минувшие сутки в Казани произошло 228 ДТП

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 228 ДТП. Есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешеходов и одно столкновение. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Также в этот день задержали четырех водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. Кроме того, у трех горожан не было водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного человека.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в Набережных Челнах ВАЗ-2101 насмерть сбил подростка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Как рассказали очевидцы, водитель авто ехал на высокой скорости. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова