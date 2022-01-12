Минтруд: пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 984 рублей

В России средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6%. Это затронет 30,8 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. Выплату пенсий в повышенном размере и доплату за первые месяцы года обеспечат после принятия соответствующих поправок в ближайшее время.

Фото: duma.gov.ru

В 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сегодня поручил Кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% — выше уровня инфляции. По словам зампреда Комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тысячи рублей.

С 1 января 2022 года пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца проиндексировали на 5,9%. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составил 18 521 рубль.



Татьяна Леухина