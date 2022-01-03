С 2022 года пенсии россиян проиндексировали на 5,9%

С 1 января 2022 года пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца проиндексировали на 5,9%. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) вырастет до 104,69 рубля, фиксированная выплата составит 6401 рубль. Из-за роста фиксированной выплаты увеличатся доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан, пишет «Прайм».

Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,7%, размер социальной пенсии по старости увеличится до 6 242 рублей.

Ранее сообщалось, что индексация пенсии в 2022 году коснется 30,78 млн человек. В этом году расходы Пенсионного фонда России на выплаты страховых пенсий составят 8,1 трлн рублей.



Татьяна Леухина