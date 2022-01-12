После индексации средняя пенсия вырастет на 1,4 тысячи рублей
В России средняя пенсия может вырасти на 1,4 тысячи рублей, спрогнозировала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
По ее словам, средняя пенсия по России до 1 января составляла немногим выше 16 тысяч рублей. После индексации на 8,6% пенсия должна вырасти на сумму около 1,4 тысячи рублей.
Сенатор напомнила, что с 1 января пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, сообщает «РИА Новости».
Президент РФ Владимир Путин сегодня поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% — выше уровня инфляции.
В Минтруде России ранее высказывались о том, что нужно ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации.
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