В Башкирии запретят размещать пасеки на территории бывших кладбищ и скотомогильников

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести изменения в региональный закон о пчеловодстве, для запрета размещать пасеки на территории бывших кладбищ и скотомогильников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект запретит находиться объектам пчеловодства там, где были кладбища, скотомогильники, места для хранения химических и радиоактивных отходов. К использованию будут разрешены земли сельхозназначения и участки для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, законопроект предусматривает меры по предотвращению отравления пчел пестицидами и агрохимикатами. Теперь перед проведением химической обработки полей население в радиусе 7 километров должно оповещаться об этом.

Летом на юге Башкирии пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Пчелы частично погибли на территории Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского и Хайбуллинского районов республики. По предположению председателя региональной организации «Пчеловоды Башкирии» Ивана Вавилова, насекомые погибли из-за химической обработки леса от непарного шелкопряда.

Максим Кокунин