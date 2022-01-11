Главное к утру: итоги переговоров России и США в Женеве, аварийное отключение отопления в Альметьевске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 января:
- В Альметьевске шесть многоквартирных домов и одна школа остались без отопления из-за прорыва трубопровода. На время проведения работ отопление отключили в домах, в которых проживают 325 человек, в том числе 47 детей. Спустя некоторое время теплоснабжение было восстановлено.
- В Казани полицейские задержали мужчину, который приставал к прохожим и начал идти за ребенком. Соответствующие видеокадры были опубликованы в социальных сетях. Сотрудники полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство.
- Жителя Азнакаевского района Татарстана оштрафовали на сумму более 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка, которая была зафиксирована на площади 300 кв. м территории дикого карьера около села Сухояшево. Сотрудники Минэкологии РТ обратились в Азнакаевский городской суд. Там исковые требования экологов удовлетворили.
- Жителей казанских Дербышек предупредили об отключении электроэнергии из-за долгов по оплате ЖКХ. Это коснется тех, кто имеет задолженности уже более трех месяцев. Подача электроэнергии прекратится 17 января.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве США и Россия не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО. Как рассказал заместитель министра, данная тема вызвала у американской стороны «очень серьезные возражения».
- Также Рябков заявил, что никаких намерений у РФ «напасть» на Украину нет и быть не может. Подводя итоги проведенных переговоров, он отметил, что они были сложными, глубокими и конкретными. Американская сторона серьезно отнеслась к предложениям РФ по гарантиям безопасности. Переговоры длились восемь часов.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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