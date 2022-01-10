МИД: Никаких намерений у России «напасть» на Украину нет и быть не может
Никаких намерений у России «напасть» на Украину нет и быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров с США в Женеве.
Переговоры по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными. Американская сторона серьезно подошла к предложениям России по гарантиям безопасности. Переговоры длились 8 часов.
Утром замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что предварительные переговоры делегаций двух стран прошли потрясающе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым