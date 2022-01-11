Жителей казанских Дербышек предупредили об отключении электроэнергии из-за долгов по оплате ЖКХ

Жителям казанского микрорайона Дербышки пригрозили отключением электроэнергии из-за задолженности по оплате ЖКХ. Объявление на домах разместила управляющая компания «ЖКХ Дербышки».



С 17 января подачу электроэнергии в Дербышках прекратят собственникам и нанимателям жилых помещений, которые имеют задолженности по жилищно-коммунальным услугам свыше трех месяцев.

В 2020 году правительство России постановило, что до 1 января 2021 года пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам можно не взимать. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.

В Казани жильцы многоквартирного дома по улице Фучика не могут определиться, какая управляющая компания будет обслуживать их дом. Некоторые из жильцов накопили долг по оплате ЖКХ.



Татьяна Леухина