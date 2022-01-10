Новости общества

20:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске шесть многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

19:47, 10.01.2022
В Альметьевске шесть многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе
Фото: e-nkama.ru

В Альметьевске шесть многоквартирных домов и одна школа остались без отопления из-за порыва трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения поступило в 18:00 10 января. На время проведения работ отопление отключено в домах, в которых проживают 325 человек, в том числе 47 детей. В школе занятия начнутся с 12 января.

Фото: pixabay.com

Уже проведены земляные работы, сейчас проводится замена участка трубопровода длиной 150 см бригадой АО «Альметьевские тепловые сети».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также