В Альметьевске шесть многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

В Альметьевске шесть многоквартирных домов и одна школа остались без отопления из-за порыва трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения поступило в 18:00 10 января. На время проведения работ отопление отключено в домах, в которых проживают 325 человек, в том числе 47 детей. В школе занятия начнутся с 12 января.



Фото: pixabay.com

Уже проведены земляные работы, сейчас проводится замена участка трубопровода длиной 150 см бригадой АО «Альметьевские тепловые сети».

Татьяна Леухина