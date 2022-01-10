В МВД Татарстана прокомментировали видео, на котором мужчина в Казани преследует ребенка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани полицейские задержали мужчину, который приставал к прохожим и начал идти за ребенком. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина якобы увязался за ребенком, но его задержали родители девочки.

Фото: скриншот

В МВД сообщили, что 9 января в отдел полиции «Сафиуллина» позвонили казанцы и рассказали, что на Дубравной пьяный мужчина пристает к прохожим. Экипаж патрульно-постовой службы задержал его и доставил в отдел полиции. Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство.



Заместитель начальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков сообщил, что за январские выходные в городе произошло около 300 преступлений.



Татьяна Леухина