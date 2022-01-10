Новости общества

21:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Житель Азнакаевского района заплатит штраф свыше 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка

21:20, 10.01.2022
Житель Азнакаевского района заплатит штраф свыше 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка
Фото: eco.tatarstan.ru

Жителя Азнакаевского района Татарстана обязали выплатить штраф на сумму более 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В апреле 2020 года инспекторы зафиксировали незаконную добычу 300 кв.м. песка на территории дикого карьера вблизи села Сухояшево. По словам экологов, нарушитель действовал без соответствующей лицензии на недропользование. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он отказался добровольно возмещать вред, нанесенный природе, в размере более 185 тыс. рублей.

Приикское ТУ обратилось в Азнакаевский городской суд. Там исковые требования экологов удовлетворили.

В ноябре в Казани ликвидировали свалку на улице Заслонова площадью 4 691 квадратный метр.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также