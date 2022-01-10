Житель Азнакаевского района заплатит штраф свыше 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка

Жителя Азнакаевского района Татарстана обязали выплатить штраф на сумму более 185 тысяч рублей за незаконную добычу песка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В апреле 2020 года инспекторы зафиксировали незаконную добычу 300 кв.м. песка на территории дикого карьера вблизи села Сухояшево. По словам экологов, нарушитель действовал без соответствующей лицензии на недропользование. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он отказался добровольно возмещать вред, нанесенный природе, в размере более 185 тыс. рублей.

Приикское ТУ обратилось в Азнакаевский городской суд. Там исковые требования экологов удовлетворили.

В ноябре в Казани ликвидировали свалку на улице Заслонова площадью 4 691 квадратный метр.



Татьяна Леухина