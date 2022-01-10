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В Татарстане с 10 января завершился сезон охоты на лося и косулю

13:44, 10.01.2022
В Татарстане с 10 января завершился сезон охоты на лося и косулю
Фото: ojm.tatarstan.ru

Сегодня в Татарстане завершился сезон охоты на лося и косулю. Об этом сообщается на сайте Госкомитета республики по биоресурсам.

Отмечается, что сведения о добытых охотничьих ресурсах должны быть сданы по месту получения разрешения в течение 20 дней после завершения сезона охоты. Несвоевременная подача сведений лишает гражданина права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год. Кроме того, за это предусмотрена ответственность Кодексом об административных правонарушениях России.

Фото: ru.wikipedia.org

5 декабря 2021 года в Татарстане завершился сезон охоты на некоторые виды дичи. Среди них водоплавающая, болотно-луговая, степная и полевая дичь.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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