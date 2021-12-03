В Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи

Госкомитет Татарстана по биоресурсам поделился информацией, что с 5 декабря в республике завершается сезон охоты на некоторые виды дичи. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Запрещено будет охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и без них. К видам пернатой дичи, в соответствии с правилами охоты, относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоны;

водоплавающая: гуси, утки и лысуха;

степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Также сообщается, что сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений грозит лишением права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на год.

Фото: pixabay.com

Сезон охоты на пернатую дичь в этом году открывался с 4 сентября.

Дарья Акимова