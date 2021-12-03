В Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи
Госкомитет Татарстана по биоресурсам поделился информацией, что с 5 декабря в республике завершается сезон охоты на некоторые виды дичи. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
Запрещено будет охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и без них. К видам пернатой дичи, в соответствии с правилами охоты, относятся:
- болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоны;
- водоплавающая: гуси, утки и лысуха;
- степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;
- боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.
Также сообщается, что сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Несвоевременная сдача сведений грозит лишением права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на год.
Сезон охоты на пернатую дичь в этом году открывался с 4 сентября.
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