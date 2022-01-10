За последние сутки в Татарстане зафиксировали 99 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 99 новых случаев заражения COVID-19. Из них 2 завозные, остальные контактные. 38 человек госпитализировано, 61 получает лечение на дому. Больше всего заражений зафиксировано в Казани.

В общей сложности коронавирусом заболели 43 646 жителей республики. За все время пандемии выздоровел 36 861 человек, в том числе 44 — за последние сутки. Коронавирус унес жизни еще пяти татарстанцев. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 скончался 1 491 житель республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Диана Жиленкова