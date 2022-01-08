В Татарстане от COVID-19 скончались еще шесть человек

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки коронавирус унес жизни шести татарстанцев. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, от COVID-19 скончались трое мужчин 1973, 1940, 1945 годов рождения и три женщины 1935, 1975, 1936 годов рождения. За все время пандемии в РТ подтвержден 1 481 летальный случай от коронавирусной инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Также за прошедшие сутки в республике выявили 94 новых случая заражения COVID-19. 36 человек госпитализировано, 58 получают лечение на дому. Общее количество заболевших достигло 43 447 человек, выздоровевших — 36 789. Из них 29 жителей республики выздоровели за сутки.



Диана Жиленкова