В Татарстане зафиксировали еще 94 заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 94 новых случая заражения COVID-19. Всего в республике коронавирусом заболели 43 447 человек.

В общей сложности выздоровели 36 789 татарстанцев, в том числе 29 — за прошедшие сутки. Инфекция унесла жизни еще шести жителей РТ. Таким образом, за все время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1 481 человек.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова