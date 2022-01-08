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В Татарстане зафиксировали еще 94 заражения коронавирусом

12:01, 08.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане зафиксировали еще 94 заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане выявили 94 новых случая заражения COVID-19. Всего в республике коронавирусом заболели 43 447 человек.

В общей сложности выздоровели 36 789 татарстанцев, в том числе 29 — за прошедшие сутки. Инфекция унесла жизни еще шести жителей РТ. Таким образом, за все время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1 481 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:12
    Не может количество положительных пцр-тестов быть около цифры 90±рандом. Это какая-то заранее установленная цифра.
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