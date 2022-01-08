С начала года в Татарстане было зафиксировано 55 аварий в жилищно-коммунальном комплексе

В Татарстане в праздничные дни не произошло серьезных аварий и происшествий в жилищно-коммунальном комплексе. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В оперативный отдел Минстроя Татарстана с начала этого года поступило и было зафиксировано 55 случаев. Из них 38 относится к холодному водоснабжению, семь — по горячему водоснабжению, пять — по газоснабжению, четыре — по электроснабжению, один — по теплоснабжению. В настоящий момент все аварии и происшествия ликвидированы.

Фото: Олег Тихонов

Также сегодня Айзатуллин сообщил, что в текущем году в республике планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья. А в ушедшем году в РТ были реализованы 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта.

Диана Жиленкова